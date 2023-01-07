

Mesudiye mahallesinde bir evde meydana gelen olayda üzerine kaynar su dökülen bebek yaralandı.

Olay Mesudiye mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki Hafsa D., lavaboda unutulan sıcak su kabına eliyle dokundu. Kap içindeki sıcak su bebeğin üzerine devrildi. Acılar içinde kalan bebek, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan bebek, Ambulansla Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.