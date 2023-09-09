Sakarya’nın Akyazı ilçesinde uzman çavuşu döner bıçağı ile yaralayan şüpheli serbest kaldı.

Olay, 7 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Ada Caddesi Dokurcun durağında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’de görev yapan ve izne gelen uzman çavuş E.A., ailesinin yanına gitmek için halk otobüsüne bindi. İddiaya göre, halk otobüsünde bulunan Orhan Ç., küfürlü konuştuğu için uzman çavuş tarafından uyarıldı. İkili arasında tartışma çıktı. Bu esnada otobüsten inerek durağın yanındaki dönerci dükkanına giren Orhan Ç., döner bıçağını alarak otobüsün içinde bulunan uzman çavuşu elinden yaraladı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Burada yapılan müdahale sonrasında uzman çavuş, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsüne sevk edildi. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganı olayın yaşandığı bölgenin yakınlarında bulunan kahvehanede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Orhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.