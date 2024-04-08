Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla önemli açıklamalarda bulunan Saygı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Tülin Kurt Karaköse, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseme, düzenli egzersiz yapma, dengeli beslenme, sigara ve alkol tüketiminden kaçınma, stresten uzak durma gibi önlemler almanın kalp ve damar sağlığını korumak için önemli olduğunu belirtti.

Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle Saygı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Tülin Kurt Karaköse bilgilendirmelerde bulundu. Doktor Karaköse, “Kalp ve damar hastalıkları dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm sebepleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Bu hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınması için risk faktörlerinin azaltılması büyük önem taşımaktadır” dedi.

Kalp ve damar hastalıklarının oluşumunda etkili olan risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, stres ve sağlıksız beslenme gibi faktörlerin bulunduğunu kaydeden Karaköse, “Bu risk faktörlerinin azaltılması veya kontrol altına alınması, kalp ve damar sağlığının korunması açısından hayati öneme sahiptir” diye konuştu.

Düzenli sağlık kontrolünün de kalp ve damar hastalıklarının erken teşhisinde ve tedavisinde önemli olduğunu vurgulayarak, “Genel olarak, herhangi bir risk faktörü olmayan 40 yaş üstü erkeklerin ve 50 yaş üstü kadınların düzenli olarak kalp kontrolleri yapmaları tavsiye edilmektedir. Ancak, kişinin birinci derece akrabalarında kalp ve damar hastalığı öyküsü varsa veya yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol değerleri, yüksek kan şekeri, sigara kullanımı, obezite gibi risk faktörlerinden bir veya daha fazlası bulunuyorsa, kalp kontrollerine daha erken yaşta başlanması gerekebilir. Bu durumda, kişiye özel bir risk değerlendirmesi yapılmalı ve uygun şekilde takip edilmelidir. Kalp kontrolleri genellikle kan basıncı ölçümü, kolesterol seviyelerinin değerlendirilmesi, kan şekeri testi, EKG (elektrokardiyografi) gibi testlerin yapılmasını içerebilir. Doktorunuz, kişisel risk faktörlerinize ve tıbbi geçmişinize dayanarak sizin için uygun olan testleri ve kontrolleri belirleyecektir. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet gibi risk faktörlerinin düzenli olarak takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, kalp ve damar hastalıklarının ilerlemesini engelleyebilir veya geciktirebilir” dedi.

Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, sigara ve alkol tüketiminden kaçınmak, stresten uzak durmak gibi önlemler almanın kalp ve damar sağlığını korumak için önemli olduğunun altını çizerek, “Ayrıca düzenli sağlık kontrolüne önem vermek ve doktor önerilerini takip etmek de kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde etkili bir yaklaşım olacaktır” ifadelerini kullandı.