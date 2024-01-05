Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK açıkladığı verilere göre Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı. SGK uzmanı Özgür Erdursun seyyanen zam olması durumunda emekli maaşlarının ne kadar olacağını hesapladı.

Erdursun Youtube kanalında yaptığı yayında şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 37.57 oranında bir enflasyon çıktı 6 aylık dönem için. Şimdi bu enflasyon farkı emeklilerin aylıklarına yansıtılacak.

Yansıtıldıktan sonra kök aylık meselinde en düşük emekli aylığı ne kadar olacak konusu merak ediliyor. Emeklinin beklediği en önemli konu seyyanen artış. Temmuz ayında devlet memurlarına 8077 liralık seyyanen artış yapıldı. Şöyle yapıldı, öncelikle devlet memurlarının aylıklarına yüzde 17,55 gibi enflasyon farkı yansıtıldı. Daha sonra üzerine 8 bin lira eklendi. Yani üzerine önce 8 bin lira eklenip daha sonra da enflasyon farkı verilmedi. Ben de size aynı yöntemle aylıklarınızın enflasyon farkıyla ne olacağı, enflasyon farkının üzerine 8 bin lira eklersek ne olacağı yönünde bir hazırlık yaptım."

İşte Erdursun'un tablosu:

İşte seyyanen zam + enflasyon farkı maaşlar



4.500 lira alan 14 bin 268 TL

5000 lira alan 14 bin 952 TL

5500 lira alan 15 bin 643 TL

6000 lira alan 16 bin 327 TL

6500 lira alan 17 bin 19 TL

7000 lira alan 17 bin 702 TL

7500 lira alan 18 bin 394 TL

8000 lira alan 19 bin 83 lira

10.000 lira alan 21 bin 713 lira

15.000 lira alan 28 bin 713 TL

20.000 lira alan 35 bin 591 TL

25.000 lira alan 42 bin 470 TL

30.000 lira alan 49 bin 348 TL

"EMEKLİLERİN BÜYÜK BİR KISMI DÜŞÜK AYLIK ALDIĞI İÇİN BUNU ARTIK HÜKÜMET YAPMAK ZORUNDA"

Özgür Erdursun, tabloyu açıklayıp şu açıklamaları yaptı: "Şunu söyleyebilirsiniz ben zaten 7 bin 500 lira alıyorum. Ancak sizin aylığınız gerçekten 7.500 lira olmayabilir. Sizin aylığınız 7 bin 500 liraya tamamlanıyor olabilir. Bu durumda aylıklar 14 bin 268 liradan 7 bin 500 liraya kadar olanların 18 bin 394 TL'ye kadar çıkar. Zaten 7 bin 500 liranın üzerinde olanların kendi aylıkları, herhangi bir aylığa tamamlanan aylığı almıyorlar. Türkiye'de emeklilerin büyük bir kısmı düşük aylık aldığı için bunu artık hükümet yapmak zorunda. Yaparlar, yapmazlar bir şey diyemiyoruz. Biz yapmaları gerektiğini söylüyoruz"

SSK VE BAĞ-KUR’LULAR İÇİN DÜZENLEME MECLİS GÜNDEMİNDE: REFAH PAYI DA MASADA

SSK ve Bağ-Kur’lular, emekli aylıklarına ilave zam beklerken, Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme için bir dizi formül konuşuluyor. Tüm kök aylıklarda kademeli artış öngören detaylı değişikliğin yanı sıra, tüm emeklilere belli oranda refah payı ve en düşük aylık alan kesimlere artış masada bulunuyor.