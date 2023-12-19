Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak, altın piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Geçtiğimiz hafta New York Fed Başkanı John Williams'ın FED'in gevşeme politikası hakkındaki açıklamasının etkisiyle altın fiyatlarında düşüş yaşandı. İslam Memiş, haftanın başında yaşanan bu negatif seyri değerlendirerek, ons altın ve gram altın konusunda yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Memiş, gram altın için 2.000 lira seviyesinin altındaki rakamsal değerlerin kalıcı olmayacağını ifade ederek, yatırımcılara bu kritik seviyenin önemine vurgu yaptı. Ons altın konusunda ise şaşırtıcı bir durum yaşanmasını beklemediğini belirterek, piyasalardaki gelişmeleri takip etmenin önemini vurguladı.

""Ons altın 2.022 dolar seviyesinde. Yine yatay bir seyir var ons altın tarafında. Ama bu hafta sanırım böyle bir 2.000 dolara kadar veya 2.000 dolar seviyesinin bir tık aşağısına -1.995 dolar seviyesine kadar- bir gerileme isteği var. Bu hafta 2.000 dolar hatta 1.995 dolar seviyesi test edilirse benim için sürpriz olmaz. Böyle bir istek var çünkü. Yukarıda 2.060 dolar direnci var. Yani ne demek istiyorum? 1.995 - 2.060 dolar bant aralığını bu hafta için takip edebilirsiniz. 2024 yılında 2.000 dolar seviyesinin dip seviyesi olacağı ve 2.350 dolar seviyesinin de hedef noktası olacağı bir trend göreceğiz. Gram altın şu anda 1.950 - 1.958 lira aralığında fiziki tarafta. Yine gram altın / TL fiyatında 1.940 1.970 lira aralığını takip ediyor olacağım. 2.000 lira seviyesinin altındaki rakamsal değerler kalıcı olmayacak. 1950 - 2.000 lira aralığında yılı tamamlayabiliriz ama hedef 2.000 lira. O psikolojik direnç seviyesi yani 2.000 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yılın ilk çeyreğinde 2.150 devamında 2.250 lira; yılın ortalarında 2.500 lira, yılın 3 çeyreğinde 2.700 lira seviyelerini bekliyor olacağız. Uzun vadeli bir yatırımcı olduğumuz için oyuncu olmadığımız için hep yıllık getiriye odaklandık. 2.700 lira seviyesi yine odağımızda kalmaya devam edecek bu tarafta da sürpriz yok."