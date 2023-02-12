Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki depremle yıkıldı. Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulunarak, "İstanbul ve Tekirdağ yerleşim alanları bu sebeple riskli bölgeler. Ayrıca Kuzey Anadolu fayının güney kolu çevresindeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edremit de deprem beklediğimiz bölgeler" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 10 ilde yarattığı yıkımda can kaybı sayısı artıyor. Depremin 7. gününe girilirken arama-kurtarma çalışmaları sürüyor, uzmanların açıklamaları ise takip ediliyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesine dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Akademi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat deprem bölgesiyle ilgili bazı endişelerimiz de oldu çünkü Malatya'nın batısında Malatya fayı, kuzeyinde Ovacık fayı var. Depremden sonra bunlarda belirli ölçüde enerji yüklenmiş olabilir ama inşallah etkilenmezler çünkü o zaman bir felaket olur" dedi.

Görür, Marmara Bölgesi'ne de dikkat çekerek, "İstanbul ve Tekirdağ yerleşim alanları bu sebeple riskli bölgeler. Ayrıca Kuzey Anadolu fayının güney kolu çevresindeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edremit de deprem beklediğimiz bölgeler" ifadelerini kullandı.

"BİR FELAKET OLUR"

Açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

6 Şubat deprem bölgesiyle ilgili bazı endişelerimiz de oldu çünkü Malatya'nın batısında Malatya fayı, kuzeyinde Ovacık fayı var. Depremden sonra bunlarda belirli ölçüde enerji yüklenmiş olabilir ama inşallah etkilenmezler çünkü o zaman bir felaket olur. Bu bölgelerde deprem olur mu veya ne zaman olur bilemeyiz tabii ki bunun bir matematiği yok çünkü. Yaşadığımız depremler 10 ili çok ciddi şekilde etkiledi. Bu topraklarda yaşayan insanlar olarak depremi durduramayacağımıza göre, zararlarını azaltmak ve depreme dirençli kentler kurarak yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Asıl özet bu."

"DEPREM BEKLEDİĞİMİZ BÖLGELER... "

Türkiye'de deprem konusunda en tehlikeli bölgelerden biri Marmara Bölgesi. Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu, Marmara Denizi'nin kuzey kesiminden geçiyor. İstanbul ve Tekirdağ yerleşim alanları bu sebeple riskli bölgeler. Ayrıca Kuzey Anadolu fayının güney kolu çevresindeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edremit de deprem beklediğimiz bölgeler. İzmir aynı şekilde riskli. Daha önce konuşsaydık 'Kahramanmaraş' derdim. Bunu bugün yaşıyoruz. Hakkâri bir diğer ilimiz... Erzincan ile Bingöl iline bağlı Karlıova ilçesi arasındaki Yedisu fayında da deprem öngörüyoruz. Adana Havzası ve Hatay'ın İskenderun ilçesindeki faylarda da stres artmış olabilir.''