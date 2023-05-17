Göz kapağı estetiği ve kaş kaldırma ameliyatları hakkında bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Bayram Şahin, "Göz kapağı estetiği, göz kapaklarında sarkma ve torbalanma problemi olan tüm hastalara uygulanabilir. Genetik faktörlere bağlı olarak bazen 20’li yaşlarda bile bu cerrahilere ihtiyaç olabilmektedir" dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Bayram Şahin, göz kapağı estetiği ve kaş kaldırma konusunda açıklamalarda bulundu. Estetik hakkında bilgi veren Doç. Dr. Şahin, "Tıpta ‘blefaroplasti’ olarak da bilinen göz kapağı estetiği, alt ve üst göz kapaklarında yaşlanma, yer çekimi ve çevresel etkenlere (sigara, uykusuzluk ve yorgunluk gibi) bağlı olarak ortaya çıkan torbalanma, sarkma, kırışıklık ve yığılma gibi belirtilerin düzeltilmesi için fazla miktardaki cilt ve torbalanmış yağ yastıkçıklarının çıkartıldığı ve göz çevresindeki dokuların sıkılaştırıldığı cerrahi uygulamaların bütünüdür. Kaş kaldırma veya ‘brow lift’ cerrahisi ise olması gerekenden daha aşağı yerleşmiş olan kaşın doğal pozisyonunun yükseltilmesi ameliyatıdır. Kaş kaldırma ameliyatı tek başına uygulanabildiği gibi sıklıkla üst göz kapağı estetiği ile kombine edilmektedir" dedi.

"Sarkma problemleri olanlara uygulanır"

Ameliyatın kimlere yapılabileceğine değinen Doç. Dr. Şahin, şu bilgileri paylaştı:

"Göz kapağı estetiği göz kapaklarında sarkma ve torbalanma problemi olan tüm hastalara uygulanabilmektedir. Eğer bunlara ek olarak hastada kaş düşüklüğü problemi de mevcutsa tek başına üst göz kapağı cerrahisi ile istenilen estetik ve fonksiyonel sonuçları elde etmek mümkün değildir. Bu hastalarda önce kaş kaldırma cerrahisi ile kaş istenilen pozisyona getirilip devamında üst göz kapağı estetiği gerçekleştirilmelidir"

"Yaş sınırı yok"

Gerek göz kapağı estetiği gerekse kaş kaldırma ameliyatında yaş sınırının olmadığını ifade eden Doç. Dr. Şahin, "Genetik faktörlere bağlı olarak bazen 20’li yaşlarda bile bu cerrahilere ihtiyaç olabilmektedir. Her hastanın problemi ve beklentisi birbirinden çok farklı olabileceği için planlanmayı hasta bazında yapmak daha doğru olacaktır" şeklinde konuştu.

"Hem lokal hem genel anestezi yapılabilir"

Ameliyatın nasıl yapıldığına ilişkin de bilgiler veren Şahin, "Göz kapağı estetiği ve kaş kaldırma ameliyatı hem lokal hem de genel anestezi altında yapılabilmektedir; ancak birden fazla cerrahi işlem yapılacaksa genel anestezi hastalar için daha konforlu olmaktadır. Bu ameliyatlarda başarının sırrı doğru estetik yüz analizi ve milimetrik hesaplamalarda gizlidir. Üst göz kapağı estetiği göz kapağının doğal kıvrımından yapılan bir kesi aracılığıyla yapılmaktadır. Alt göz kapağı estetiği ise kirpik diplerinden yapılan bir kesiden yapılabileceği gibi herhangi bir cilt kesisi olmaksızın göz kapağının içinden transkonjunktival yaklaşım adı verilen teknikle de gerçekleştirilebilmektedir. Kaş kaldırma cerrahisi pek çok farklı yöntemle yapılabilmesine rağmen, en sık saçlı deri içinden yapılan gizli kesilerden yerleştirilen endoskoplar aracılığı ile yapılmaktadır. Üst ve alt göz kapağı estetiği ve kaş kaldırma ameliyatı sonrasında iyileşme dönemi genellikle sorunsuz geçmektedir. Her ameliyatta olduğu gibi morluk ve şişlik ihtimali vardır; ancak genellikle minimal düzeydedir. İyileşme süreci genel olarak 7 gündür ve dikişlerin alınması ile tamamlanmaktadır" ifadelerini kullandı.