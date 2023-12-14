Marmara'da dün gece AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre 23.04'te Bursa'nın Mudanya ilçesi merkezli 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul ve çevre şehirlerden hissedildi.

Geçtiğimiz günlerde de Bursa Mudanya'da 5,1 büyüklüğünde deprem olmuş, özellikle İstanbul'da güçlü hissedilmişti. Milyonlarca insanda yeniden tedirginlik yaratmıştı.

İZNİK-BURSA HATTINDA, GERİLMELERİ ARTIRMIŞTIR

Habere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Marmara'da KAF'nın güney kolunda, Gemlik Körfezinde artçılar devam ediyor diyen Bektaş şu yorumu yaptı: "Birçok paralel fay var; biri kırılırsa 6,8; birkaçı kırılırsa 7,4 büyüklüğünde deprem yaşanabilir" görüşüne ilişkin "Oysa, her kırılan fay, depremle birlikte, paralelinde uzanan bir diğer paralel fayı stres açısından rahatlatır ( gerilim gölgesi, stress shadow ) ve paralel çoklu fay kırılmasını önler. Ancak, KAF'ın kuzey kolunda olduğu gibi 1999 7,6-7,2 İzmit-Düzce depremleri 24 yıl içerisinde derinden paralelindeki güney kolda, İznik-Bursa hattında, gerilmeleri artırmıştır"

GEYVE-GEMLİK KOLU YAKINDAN İZLENMELİ

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş depreme ilişkin "Mudanya açıklarında (Bursa) KAFZ'nun Geyve-Gemlik arasında uzanan kolun Gemlik parçası ile Zeytinbağı fayı arasında, Gemlik Körfezi'nde, normal faylanma üzerinde 04.12.2023 10:42 olan Mw=5.1 ve arkasından 3,7'ye varan artçılar sonrasında 13.12.2023, 23:04'de 3.9 deprem oldu" ifadelerini kullandı.

4 Aralık'taki 5,1 büyüklüğündeki deprem ana şok kabul edilirse 3,9 artçı deprem olarak söylenebilir? diyen Demirtaş "Peki 5.1 ana şok mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Demirtaş "7,0'den büyük deprem üreten sismik boşluk olan segment için 5,1'i ana şok kabul etmek doğru bir yaklaşım değildir. Bu Geyve-Gemlik kolu yakından izlenmeli" diyerek bölgeye dikkat çekti.