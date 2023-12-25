2023 yılına sayılı günler kala, borsada yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Son günlerdeki büyük kayıplar, piyasadaki sert hareketlerin ana gündem maddesi haline geldi. 3 Ekim tarihinde tarihi rekor kıran borsa, Aralık ayı itibarıyla 8 bin puan seviyelerine gerileyerek yüzde 2.67 oranında bir düşüş yaşadı.

Bu sert dalgalanmaların temel sebepleri araştırılırken, uzmanlara göre, yıl sonuna yaklaşılması ve pozisyon ayarlamalarının yapıldığı bir dönemde olduğumuz belirtiliyor. İşlem hacminin sığ olması, bu dönemde sert dalgalanmaların sıklıkla görülme ihtimalini artırıyor. Ancak uzmanlar, mevcut durumun bir düşüş veya çıkış trendi olmadığını vurguluyorlar.

Düşüşe dair detaylara bakıldığında, özellikle sanayi endeksindeki düşüşün daha belirgin olduğu görülüyor. İnşaat sektöründeki satışlardaki düşüş, sıkı para politikası tedbirlerinin etkisiyle inşaat sektörünün zor durumda olduğunu gösteriyor. Yüksek faizler ve resesyon riski ise global ve ülke ekonomileri için ciddi tehditler oluşturuyor, bu da borsanın gelecekteki beklentilerini olumsuz etkiliyor.

Borsada beklenen düşüşün detayları incelendiğinde, yabancılar tarafından önemli görülen fibonacci desteğinin 7574 civarında olduğu belirtiliyor. Ancak, düşük işlem hacminin bir risk oluşturduğuna dikkat çekilse de, yıl sonuna kadar önemli bir satış beklentisinin olmadığı ifade ediliyor. Uzmanlar, şu anda borsada kalmak konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyorlar.

Borsa için 2024 yılı beklentileri ise 2023 kadar olumlu olmasa da bir büyüme öngörüsü içeriyor. Ancak, sektör ve firma bazında büyüme beklentilerinin farklılık gösterebileceği vurgulanıyor. Not artırımları, gri listeden çıkma, jeopolitik risklerin azalması gibi faktörlerin gerçekleşmesi durumunda endeksin 11000-12000 aralığına kadar yükselmesi mümkün görülüyor. Ancak bu olmazsa, kar realizasyonlarının daha da şiddetlenebileceği uyarısı yapılıyor.

Mevduat mı yoksa altın mı daha güvenli sorusuna ise uzmanlar, mevduat faizlerinin hedeflenen enflasyona göre reel getiri sağlamaya başlaması nedeniyle avantajlı göründüğünü belirtiyorlar. Ancak altının jeopolitik risklerle birlikte cazibesini artırdığı ve 2024 yılında faiz indirimlerinin beklendiği ifade ediliyor.