Bursalı balıkçılar ramazan ayında Bursalıların daha az balık tükettikleri için tezgahların kapalı olacağını açıkladı.Ramazan ayında insanların dışarıya daha az çıktığını ifade eden balıkçılar, av yasağıyla beraber balık fiyatlarının yükselecek olmasının da bu karar da etkili olduğunu belirtti. Çarşıya gelen müşterilerin mağdur olmaması için bir balık tezgahı açık olacak.

Bursalı balıkçılar ramazan ayında insanların daha az balık tükettiğini ifade ederek balık tezgahlarının pek çoğunun kapalı kalacağını belirtti.Ramazan ayı boyunca oruç tutan Bursalı vatandaşlar için iftar yemeği oldukça önemli. İftar yemeği, gün boyunca vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri almamıza yardımcı olarak vücudumuz için gerekli olan besin maddelerinin alınmasında yardımcı olur. Uzmanlar, iftar için balığın çok önemli bir besin olduğunu, balık ile oruç açılmasının dengeli beslenme ve vücudun ihtiyacı olan proteinlerin alınması açısından ifade ediyor. Bursalı balıkçılar ise ramazan ayında balığa olan ilginin azaldığı için ramazan ayı boyunca tezgâhlarını zaman zaman kapalı tutuyor.

RAMAZAN AYINDA BALIK NEDEN TERCİH EDİLMİYOR?

Uzmanlar, balık tüketmenin faydalarını saymakla bitiremiyor. Balık yemeğinin, özellikle kalp sağlığı, beyin fonksiyonları, kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi gibi birçok alanda faydalı olduğunu ifade ediliyor. Ayrıca balık, vücudun ihtiyaç duyduğu omega-3 yağ asitleri gibi önemli besin maddelerini de içeriyor.

Ancak, maalesef insanlar genellikle ramazan ayında daha az balık tüketirler. Bunun nedeni genelde geleneksel yemeklerin daha çok tercih edilmesi veya balığın pahalı olması gibi faktörler de olabilir.

"CANI BALIK ÇEKEN BURSALILAR ENDİŞELENMESİN"

Ramazan ayının gelmesiyle insanların daha az dışarıya çıktığını ifade eden balıkçı Seyit Mutlu, "İşlerin az olacağı düşüncesiyle tezgahları açmayacağız. Ramazanın ilk günlerinden itibaren tezgahları açmayı düşünmüyoruz. Canı balık çeken müşterilerimizin mağdur olmaması için bir tezgahımız çalışmaya devam edecek. Şuan balık az ve pahalı.

İftarda balık yiyen vatandaşlar illaki olacaktır ancak eskisi kadar yoğun olmaz. Şimdiye kadar balık fiyatlarının normal olduğunu düşünüyorum. Şuan pahalılaşmaya başladı. Her balığın tadı mevsiminde güzeldir. Kış ayları balıkların lezzetli olduğu dönemdir. Havalar ısındıkça çupra ve levreğe olan ilgi artacaktır.

Balık stoklarının kendini yenileyebilmesi ve üreme faaliyetlerini gerçekleştirmesi bakımından 15 Nisan ile 31 Ağustos tarihlerinde endüstriyel balıkçılar için avcılık yasağı getiriliyor. Dönemsel olarak bu faaliyetlerin durdurulmasıyla deniz ekosistem dengesinin korunuyor. Ufak kayıklar hamsi avına devam edecektir ancak büyük kayıklar için av yasak olacak" diye konuştu.