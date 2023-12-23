Piyasalarda son günlerde dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın faiz politikasını eleştirerek düşük faiz politikasının yaratabileceği etkilere dikkat çekti. Özellikle döviz sahiplerini ilgilendiren bir açıklama yapan analist İslam Memiş, "Tatlı para illüzyonu" başlıklı yazısında doların geleceği hakkında korkutucu bir senaryo çizdi. Memiş'e göre, 2024'ün sonuna kadar faizlerin yüksek seyredeceği, kurun 45'ten 55'e çıkabileceği bir dönem yaşanabilir.

Analiste göre, KKM'de yaşanan kur artışı faiz düşüş sürecinde daha da artabilir. Bu durumda, elinde nakit bulunduran milyonlarca insanın mal sahibi olma hayali suya düşebilir. Memiş, bu durumu "tatlı paranın acı tadı" olarak nitelendiriyor ve insanların kiralamak dışında sahip olamayacaklarına vurgu yapıyor. Yazısında, "2024’ün sonunda TATLI PARANIN ACI TATINI HEP BERABER TADACAĞIZ!" ifadesiyle geleceğe yönelik bir uyarıda bulunuyor.

Öte yandan, Merkez Bankası'nın faiz kararı da gündemi meşgul etti. Dün gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında faizlerde 250 baz puanlık bir artış yaşandı ve faiz oranı yüzde 42,5'e çıktı. Banka, dezenflasyonu sağlamak adına parasal sıkılığı artırmış olsa da, gelecek ay faiz artış döngüsünün sona erme ihtimalini değerlendirdiğini belirtti.

Bugün döviz kurlarında da hareketlilik yaşanıyor. Dolar 29,21 lira seviyesinde işlem görürken, euro ise 32,20 lira oldu. Analistler, bu gelişmelerin ekonomik dengeleri etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.