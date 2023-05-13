Mayıs ayı gelmesiyle birlikte kırlarda papatyalar açmaya başladı. Halk tıbbi amaçlarla kullanmak üzere kırlardan papatya topluyor. Mayıs papatyası, çay olarak tüketildiğinde sağlık için pek çok faydası var. Uyku problemi başta olmak üzere, sinir sistemi ve sindirim sistemindeki sorunlar ile kas ağrıları gibi rahatsızlıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Balıkesir Üniversitesi öğretim üyelerinden Bitki Bilimci Prof. Dr. Fatih Satıl, kırlarda açan her papatyanın mayıs papatyası olmadığını vurguladı. Satıl, "Hatta aktarlarda açıkta ambalajsız satılan papatyaların hemen hemen hepsi mayıs papatyası dediğimiz sağlık ve diğer amaçlarla kullanılabilecek papatyadan değil. Bu nedenle açıkta satılan ve mayıs papatyası olmayan bazı papatyalar yarar yerine zarar bile verebilir. Bu nedenle aktarlardan alacağımız ürünlerin standartlara uygun, etiketli ve ambalajlı olmasına dikkat etmek gerekir" şeklinde uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Fatih Satıl, doğadan papatya toplarken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da şu açıklamalarda bulundu: "Mayıs papatyasının ortasındaki sarı kısım koni şeklinde ve içi boştur. Yaprakları tül şeklindedir. Ayrıca şifalı papatyalar kendine özgü kokusu ile diğer türlerden ayrılır. Şifa amaçlı kullanılacak papatya çayı için kurutulmuş papatya çiçekleri sıcak suya atılarak demlenmeli ve kesinlikle kaynatılmamalıdır."