Türkiye’nin en sıcak bölgesi Ege’de yazın bunaltıcı sıcağına karşı en keyifli serinleme yöntemlerinden birinin havuz ve denizler olduğunu belirten Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı, hekimine danışarak hamilelerin de yüzebileceğini belirterek "Suda serinleme keyfi dikkat edilmez ise bazı riskleri de beraberinde getirebiliyor. Kadınlar enfeksiyon kapma riskine karşı erkeklere göre daha hassas. Bu nedenle özellikle kadınlar serinlediği suyun temiz olmasına özen göstermeli ve sudan çıktıktan sonra hemen kurulanıp üzerini değiştirmeli. Uzun süre ıslak mayo ile oturmak idrar yolu enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları gibi sıkıntılara neden olabiliyor. Maalesef Yaz aylarında en sık yapılan yanlışlardan biri ıslak mayoyu üzerimizde kurutmak. Her yaz artan vajinal enfeksiyonlara karşı alınacak en önemli tedbirlerden biri havuz ya da denizden çıkar çıkmaz ıslak mayonun çıkarılmasıdır" dedi.

Yazın iç çamaşırı tercihlerinin de hava alan pamuklu iç çamaşırı yönünde olmasını tavsiye eden Aydın, ortak kullanımdaki şezlongların da üzerine temiz havlu serilmeden kullanılmamasını önerdi.

Sulu ortamların mikroorganizmaların büyümesi ve yayılması için uygun alan sağladığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, kişilerin havuza girerken de çıktıktan sonra da duş almasını tavsiye etti.