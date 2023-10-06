Sakarya’nın Geyve ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 25 yıldır Türkiye Gazetesi dağıtıcılık görevini yürüten ve geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Metin Gürler (57) son yolculuğuna uğurlandı.

Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden 57 yaşındaki Metin Gürler yaklaşık 25 yıldır Türkiye Gazetesi’nin dağıtıcılık görevini yapıyordu. Gürler, dün evinde kalp krizi geçirdi. Metin Gürler, ailesinin haber vermesi üzerine adrese gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldığı esnada hayatını kaybetti. Gürler, Geyve Alifuatpaşa Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Çetin Uygur ve çalışma arkadaşları da katıldı.