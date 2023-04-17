Trakya’nın tek kadın Belediye Başkanı, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan öncülüğünde gerçekleştirilen büyük iftar sofrası etkinliğinde Uzunköprülü binler aynı sofrada oruçlarını açtı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü’de Ramazan coşkusu doyasıya yaşanırken, ilçenin geleneklerinden biri olan Büyük İftar Sofrası’nda binlerce kişi bir araya geldi.

Adalet Meydanı, Telli Çeşme Meydanı ve Gazi Caddesi’nin tamamını kaplayan sofrada tüm halk hep birlikte oruçlarını açtı.

Siyasi Partilerin il ve ilçe başkanları, Edirne Belediye Başkanları, Milletvekili adayları, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek başkanları ve üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Özlem Becan halktan yoğun ilgi gördü.

Başkan Becan, etkinlik sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sofra paylaşmanın ve kardeşliğin sofrası. Bu sofra Uzunköprü'nün sofrası. Bu sofra bizim soframız. Şehrimizin en büyük geleneklerinden olan büyük iftar soframızı yeniden kurduk. Ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaştık. Bizlerle bir arada olan, bu coşkuyu paylaşan bütün güzel yüreklere teşekkür ediyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.