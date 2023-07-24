Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde çıkan orman yangını korkuttu.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi mevkiinde, henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek otluk, çalılık ve ağaçlık alana sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Bölgeye gelen TREDAŞ ekipleri de yangının elektrik kablolarına temas etmemesi için bölgede bulunan elektriği kısa süreliğine kesti. Olayda arazinin çevresinde ev ve iş yeri olmaması ise sevindirdi. Olay ile ilgili polisin inceleme başlattığı öğrenildi.