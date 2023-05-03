Edirne Uzunköprü karayolunda yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinden Uzunköprü yönüne giden 22 LH 157 plakalı otomobil, Parpudar Bayırı mevkiinde havanın yağışlı ve virajın keskin olması sebebiyle sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.

Yağışla gelen kazada otomobil sürücüsü elinden, yanındaki yolcu ise çarpmanın etkisiyle kafasına aldığı darbeyle yaralandı. Yaralılara, kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Daha sonra sürücünün durumunun iyi olduğunu belirtmesi üzerine, başını çarpan yolcu ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ekipleri, kaza sebebiyle önlem alarak bir süre trafik tek şeritten kontrollü olarak devam ettirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.