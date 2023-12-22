Çankırı'da yaşanan olayda, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Hasan Demirci, 40 yaşındaki oğlu İsmail Demirci ile arasında çıkan bir tartışma sonucunda hayatını kaybetti. Demirci'nin yakınları, Hasan Demirci'den iki gündür haber alamayınca endişe içinde polise başvurdu. Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri arama sonucunda, Hasan Demirci'nin evinde dehşet verici bir manzara ile karşılaştı.

Olay yerinde parçalanmış halde bulunan Hasan Demirci'nin cesedi, oğlu İsmail Demirci tarafından bıçakla öldürüldükten sonra sobada yakılmaya çalışılmıştı.

İsmail Demirci, gözaltına alındıktan sonra cinayeti itiraf etti. Bilinmeyen bir nedenle patlak veren tartışma, babasının ölümüyle sonuçlanmış; cesedi baltayla parçalayan İsmail Demirci, sonrasında sobada yakma girişiminde bulunmuştu.

Hasan Demirci'nin vahşi cinayetine kurban gitmiş ceset parçaları, adli tıp kurumuna götürülerek incelenmek üzere teslim edilirken, olayın faili İsmail Demirci ise emniyet tarafından alınan ifadesinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MURAT AVCI