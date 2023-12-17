Bursa'da yaşanan dehşet verici olayda, İlyas Sarıkaya (49), Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. (43) ile birlikte yaşadığı evinde mahalle arkadaşı Recep Özaslan'ı (47) çağırarak, ilişkisi olduğu iddiasıyla 3 kurşunla öldürdü. Sarıkaya, ardından cesedi önce çarşafa, sonra streç filme sarıp bantladı. Aynı silahla sevgilisi F.O.'yu 7 kurşunla yaralayarak, 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.

Olay, 22 Haziran’da Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, uyuşturucu etkisi altında olan Sarıkaya, mahalle arkadaşı Özaslan'ı düşündüğü ilişki gerekçesiyle tabanca ile vurdu. Ardından, ağır yaralanan Özaslan'a acı çekmemesi için iki kez daha ateş etti. Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Sarıkaya, aynı silahla sevgilisi F.O.'ya 7 kurşun sıkarak, ardından cinsel saldırıda bulundu.

Cinayetin ortaya çıkması ise Sarıkaya'nın sevgilisi F.O.'nun, 12 Temmuz’da Sarıkaya'nın evinde unuttuğu telefondan annesine gönderdiği yardım çağrısı ile oldu. F.O., annesine mesajında, “Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Diafon açık, mesaj yazma. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu para ile kandırıp evden çıkartın. Sonra da beni alın” ifadelerini kullandı.

Komşuların rahatsız olduğu ceset kokusu üzerine yapılan ihbar sonucunda polis olay yerine sevk edildi. Ancak Sarıkaya, silahla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkartarak polislere sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Ancak F.O.'nun annesi polise başvurarak, yaşananları anlattı. Polis, yaralı F.O. ile mesaj yoluyla irtibata geçti ve Sarıkaya'yı evden para almaya yönlendirdi. Sarıkaya, eve gelen polis ekiplerine silahla dirense de etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olayın detayları ortaya çıktıkça, İlyas Sarıkaya hakkında 6 ayrı suçtan, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. F.O. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, Recep Özaslan'ın cesedi ise Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Bursa'da dehşet veren olayın ardından tutuklanan İlyas Sarıkaya'nın mahkemeye sevk edilmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İlyas Sarıkaya, eşinden ayrılan sevgilisi F.O.'yu zorla evinde tutarak uyuşturucu kullanmaya zorlamış, ağzına silah dayayarak cinsel istismara maruz bırakmış. İddianameye göre, Sarıkaya'nın çağırdığı arkadaşı Recep Özaslan da uyuşturucu kullanımına dahil olmuş ve bu süreçte F.O. ağır yaralanmış. F.O., Sarıkaya'nın, Özaslan'ın cesedini streç filme sarıp bantlayarak odanın köşesine koymasına şahit oldu. 5 gün boyunca yaralı olarak yaşam mücadelesi veren F.O.'ya, Sarıkaya ilaç ve bandaj gibi malzemeler alarak yardımda bulunmuş, ancak aynı zamanda defalarca cinsel saldırıda bulunmuş. Sarıkaya'nın ifadesine göre, F.O.'nun kendisine "Ben sana yaptım, sen de bana yaptın. Ödeştik." dedi. Ancak, Sarıkaya'nın F.O.'nun ölmediğini fark etmesi üzerine duygusal bir yaklaşım sergileyerek, "Sen hala ölmedin. Artık bir mucizesin." sözleriyle sevgi dolu cümleler sarf ettiği ifade edildi.

İlyas Sarıkaya hakkında hazırlanan iddianame sonrasında, 'kasten öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'silahlı yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermi taşıma veya bulundurma’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlyas Sarıkaya'nın yargılanmasına ileriki günlerde ağır ceza mahkemesinde başlanacak.