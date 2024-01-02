Doğrudan cilt teması yoluyla bulaşan, akarların neden olduğu son derece bulaşıcı ve kaşıntılı bir cilt istilası olan uyuz, günlük hayatı tehdit etmeye başladı.

Özellikle bakım evleri ve üniversite yurtları arasında artış gösterdiği konuşuluyor.

Doktorlar da, parazit sorununun daha yaygın hale gelmeden önce önlem alınması ve bastırılması konusunda endişelerini dile getirdiler.

İngiliz Dermatologlar Derneği Başkanı Prof. Mabs Chowdhury, Guardian'a, “Uyuzun bakım evlerinde, üniversite yurtlarında ve diğer toplu yaşam tesislerinde yayılması büyük bir endişe kaynağıdır. Bu durum tedaviyi çok daha zor hale getiriyor. Bir kişi bile tamamen tedavi edilmezse herkes yeniden enfeksiyon kapabilir. Sosyal bakımdaki zorluklar ve tedavi eksiklikleri göz önüne alındığında, halk sağlığı kurumlarının bakım tesislerindeki salgınlara karşı plan yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Uyuz istilası sırasında, mikroskobik akarlar kişinin cildinin üst katmanına girerek döküntü ve kaşıntıya neden olur ve şiddeti gece boyunca artar.

New York Şehri Sağlık ve Zihinsel Hijyen Departmanına göre enfekte alanlar ve belirtiler genellikle şu şekilde:

NERELERDE GÖRÜLÜYOR?

Bilek

Kol

Dirsek

Diz

Cinsel organlar

Parmak araları

Bel çevresi

Kalçaların arası

Kol altı

BELİRTİLERİ NELER?