Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı. Osman Çelik’in ardından Vakıf Katılım’da Genel Müdürlük görevine İkram Göktaş getirildi.ANKARA (İGFA) - Katılım finans sektöründe referans kurumu olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vakıf Katılım’da görev değişimi gerçekleşti. 2022 yılı mart ayından itibaren Genel Müdürlük görevini yürüten Osman Çelik’in Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanmasını takiben Vakıf Katılım Genel Müdürlük görevine İkram Göktaş getirildi.

İkram Göktaş, Vakıf Katılım Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görevini Vekil Genel Müdür olarak yürütecek.

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İkram Göktaş, 1969 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1992-2000 yılları arasında Garanti Bankası’nda farklı unvanlarda görev yaptı. 2001-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumu’nda, 2006-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı da dahil olmak üzere birçok alanda yöneticilik görevlerinde bulundu.

2015 yılı ekim ayında Vakıf Katılım Bankası AŞ'de Genel Müdürlük görevini üstlenen Göktaş, 2022 yılı mart ayı itibariyle Bankanın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ederken, 22 Haziran 2023 tarihinde tekrar Genel Müdürlük görevine atandı.