Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’ni yarı final rövanş maçında, Fenerbahçe Opet’i 3-0’lık mağlubiyetin rövanşında 3-0 yendi. Sarı-siyahlılar altın sette de 15-12’lik skorla rakibine üstünlük sağlayarak bir kez daha finale yükseldi.İSTANBUL (İGFA) - Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’ni yarı final rövanş maçında, Fenerbahçe Opet’i 3-0’lık mağlubiyetin rövanşında 3-0 yendi. Sarı-siyahlılar altın sette de 15-12’lik skorla rakibine üstünlük sağlayarak bir kez daha finale yükseldi.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde 5 şampiyonlukla en çok zafer yaşayan, son şampiyon VakıfBank, 11. kez üst üste mücadele ettiği yarı finalde Fenerbahçe Opet’e konuk oldu. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki ilk mücadeleyi 3-0 kaybeden sarı-siyahlılar, rövanşı aynı skorla alarak maçı altın sete taşıdı. Altın setti de 15-12 kazanan VakıfBank, tarihinde 9. kez CEV Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdırdı.

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Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda maça Fenerbahçe Opet hızlı başlasa da VakıfBank Kaptan Gibi önderliğinde toparlandı. Özellikle bloklarda etkili olan sarı-siyahlılar 7 blok sayısı kaydettiği seti 25-22 kazanmayı başardı. İkinci sete güçlü başlayan VakıfBank, seti baştan sona önde götürdü ve 25-14’lük skorla durumu 2-0’a getirdi. Çekişmeli geçen son seti de 25-22 kazanan son şampiyon maçı altın sete taşıdı. Altın sette 15-12 kazanan VakıfBank finale yükseldi. 

VakıfBank’ta Paola Egonu 21 sayıyla mücadelenin en skoreri olurken; Gabi 18, karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Kara Bajema 13, Chiaka Ogbogu ise 10 sayı kaydetti.