Mazbut vakıfların hayır şartlarını yerine getirme çalışmaları kapsamında, bu Ramazan’da ilk kez Edremit’te her akşam iftar sofrası kurulacak.

Vakıflar Balıkesir Bölge Müdürü Mikail Akıllı, "Biz hazırız. Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve birlik içinde iftar yapmak için Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak her akşam Edremit Belediyesi Tuzcu Murat Mahalle Evi’nde iftar sofraları kuruyoruz. Hep birlikte oruçlarımızı açmak, kardeşliğimizi pekiştirmek için tüm halkımızı vakıf iftarımıza bekleriz. Şimdiden tuttuğumuz oruçlarımızı Allah kabul eylesin, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" diye konuştu.