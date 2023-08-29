Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantısında, "Çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız" dedi.

Toplantı, Vali Şefik Aygöl başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı. Bilecik’e atandıktan kısa bir süre sonra toplantılarına hızla devam eden Vali Şefik Aygöl vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geldiğince gayret edeceğini söyledi. Aygöl, "Çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. Bizim işimiz sizleri mutlu etmek. Bilecik sokaklarında esnaf ile görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz. Her vatandaşımızın kapısını çalacağız. İhtiyaçlarını karşılamak için gayret edeceğiz. Ben burada sizler için hep varım’’ sözlerinde bulundu.