Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kıbrıs Gazisi Mustafa Demirbaş’ı evinde ziyaret etti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kıbrıs Gazisi Mustafa Demirbaş’ı ziyaret etti.

Vali Aygöl ziyarette yaptığı açıklamada ; “Gazilerimiz, Vatan sevgisinin yaşayan anıtlarıdır; fedakarlıklarıyla milletimizin onurunu taşırlar. Bu vesile ile Vatanımız için gözünü kırpmadan Kahramanca mücadele etmiş Şehitlerimize Allahtan rahmet, Fedakar Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.