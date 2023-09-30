Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde tohum dağıtım programına katıldı.

Program öncesi köy halkıyla sohbet eden Vali Aygöl, ardından kanola bitkisi tohum destek projesi kapsamındaki törene katıldı. Törende konuşma yapan Vali Aygöl, “Köylü eker biçer ve bir milleti ayakta tutar. Ülkemizin verimli arazilerine sahip şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Toprağımızın kıymetini bilmeli ve ona sahip çıkmalıyız. Pazaryeri ilçesi Ahmetler köyünde ekimi yapılacak olan kanola bitkisiyle ‘Türkiye Yüzyılı üretim ve üreticinin yüzyılı’ projelerine güzel bir örnek olacağına inanıyorum” dedi.

Bölgede yapılan yağlık ayçiçeği hasadı hakkında da yetkililerden bilgi alan Vali Aygöl, çiftçilere kolaylıklar diledi.

2022-2023 yılı yetiştirme döneminde Bilecik’te alternatif ürün olarak görülen, ürün çeşitliliğinin arttırılması ve Bilecik’te yağlık üretimini arttırmak amacıyla ekiminin yaygınlaştırılması planlanan kanola bitkisi, çiftçilere “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)” kapsamında bin dekarlık alan hedefine ulaşılmış ve 2 milyon 650 bin TL’lik gelir elde edildi. Proje ile geçen yıl bin dekarlık ekim alanının, bu yıl ilde 2 bin dekarlık alana çıkarılması hedefleniyor.