BİLECİK (İHA) – Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gençlerle yeni projeleri konuştu.

Vali Aygöl, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Şefik Aygöl’e Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir eşlik etti. Vali Aygöl yatırımları ve tesisleri gezerek inceledi. Çalışmalar ile yakından ilgilenen Vali Aygöl yapılan her çalışmada gençlerin ana merkeze alınması talebinde bulundu. Gençlik liderleri ile de görüşen Vali Aygöl ‘’Tüm ümidimiz geleceğimiz olan gençlerdedir. Bilecik’te gençlerimiz için daha fazla imkan sağlayıp, daha fazla çalışmalar gerçekleştireceğiz. Gençlerin ana merkeze alınarak daha iyi ve daha gençlere yönelik çalışmalar ile devam edeceğiz’’ sözlerinde bulundu.