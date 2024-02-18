Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İntikamtepe Şehitliği’ni ziyaret etti. Aygöl, yıllardır şehitliğin bakımıyla ilgilenen vatandaşa teşekkür etti.

Vali Aygöl, İntikamtepe Şehitliği’ni ziyaret ederek, şehitler için dua etti. Uzun yıllardır şehitliğin bakımı ile ilgilenen vatandaşla da sohbet eden Vali Aygöl, yaptığı fedakarlıklardan dolayı şükran duygularını ileterek, "Lokman amcamızla tanıştık. Burada kendisi uzun yıllardır şehitliğimizin bakımını yapıyor. Şehitlerimizin mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.