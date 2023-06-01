Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere, Kırklareli Valisi Birol Ekici vekâlet yolu ile deprem bölgesinde kesilmek üzere kurban bağışında bulundu.

Yaraların birlik ve beraberlik içinde sarıldığını ifade eden Kırklareli Valisi Birol Ekici, “Asrın felaketini yaşayan deprem bölgemizdeki kardeşlerimizin yaralarının sarılması için felaketin ilk anından itibaren gönül seferberliği ile bölgeye maddi manevi her türlü yardımda bulunan Kırklareli halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kurban ibadetlerini yerine getirecek herkesi bu yıl deprem bölgemizdeki vatandaşlarımız için vekâlet yolu ile kurban bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.