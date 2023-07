Vali Birol Ekici, 2023 LGS sınavında Kırklareli’nden 500 tam puan alan 3 öğrenci çağrıda bulunarak, "Lütfen bundan sonraki lise eğitim hayatınıza kendi şehrimizde, ailelerinizin yanında devam edin" dedi.

Vali Birol Ekici, 2023 LGS sınavında Kırklareli’nden 500 tam puan alarak Türkiye 1.’incileri arasında yer alan 3 öğrenci ve okul müdürleriyle valilik makamında bir araya geldi. Vali Ekici, Türkiye birincisi olan 3 öğrencimiz ve yüzde beşlik dilime giren öğrencilerin başarılarını Kırklareli’nde devam ettirmelerine yönelik velilere çağrıda bulundu.

Vali Ekici, LGS tercih döneminin başladığını ve 19 Temmuz’a kadar devam edeceğini hatırlatarak, "İlimiz, her kademedeki eğitim düzeyinde örnek il olarak gösterildi. Başarılı olan öğrencilerimizden ilk isteğim şu olacaktır. Lütfen bundan sonraki lise eğitim hayatınıza kendi şehrimizde, ailelerinizin yanında devam edin. Öğretmenlerimiz her eğitim kademesinde olduğu gibi lise eğitiminde de öğrencilerimizin her açıdan yanındadır. Başarılı puanlar alarak il dışına gitmek isteyen öğrencilerimizin ilimizde eğitim hayatlarına devam etmesi en büyük temennimizdir" dedi.

Aileleri de uyaran Vali Ekici, bu tercih döneminde özellikle velilerin daha dikkatli olmalarını, çocuklarının bu başarılarına başarı katmaları için kendi yanında kalmaları konusunda çağrıda bulundu.