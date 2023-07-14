Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde vatandaşları tek yürek olmaya çağırdı. Vali Hasan Şıldak vatandaşları bayraklarıyla meydanlara çağırdı

Vali Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vatandaşları birlik ve beraberliğin pekişeceği Demokrasi Nöbeti’ne davet etti. Şıldak, Balıkesirlilere 15 Temmuz akşamı Valilik Binası önünde bulunan Milli İdare Meydanını al bayraklarıyla doldurarak coşkuya ortak olmaları çağrısında bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir adına yakışır şekilde Milli İrade Meydanında buluşacak. Aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin 7 yıl önce yapılan darbe girişimi karşısında gösterdiği kararlı duruşunun yıldönümünde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.