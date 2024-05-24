Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçilerek muhtarlık görevine başlayan muhtarlarla bir araya geldi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, İl Genel Meclis Üyeleri, İdare ve Denetim Müdürü Naile Akın Zümbül, Muhtarlar Dernek Başkanı Çıplak Köyü Muhtarı Ufuk Göçoğlu, ilgili kurum personelleri ile merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda; Vali Yardımcısı Hakkı Uzun tarafından İl ve İlçe Yönetimi hakkında, Çanakkale İl Özel İdaresi İç Denetçisi İsmail Erdoğan tarafından Muhtarlık Müessesesi ve Organları hakkında, Çanakkale İl Özel İdaresi Avukatı Derya Sunar tarafından Muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları hakkında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Şefi Şule Öztürk tarafından Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Eğitiminin Verilmesi Bakanlığımızın 14.10.2021 tarihli Genelgesi (Muhtarlarca Şüpheli Adres Bildirimi) hakkında muhtarların bilgilendirilmesi ve Evlendirme Memurluğu konuların hakkında, Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Şb. Müdür V. Ersin Gürbüz tarafından Orman Yangınlarının Önlenmesi İçin Gerekli Tedbirleri hakkında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Aykut Yüksel ve Veteriner Hekim Ahmet Kul tarafından Biçerdöver Tarla Kontrolü ve Anız Yangınlarının Önlenmesi ve Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Hareketlerinin Kontrolü, Kurbanlık Hayvan Kesimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Tarım Cebimde Uygulaması konuları hakkında, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Merve İnan Altaç tarafından YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) Tanıtımı hakkında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Okan tarafından Sigara Bırakma Polikliniklerinde Tedavi Süreçleri ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi konuları hakkında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Abbas Aslan tarafından Muhtarların Afetlerdeki Görevleri hakkında, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Meliha Yıldız tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Kuruluşu, Amacı, Vakfın Yapısı ve İşleyişi hakkında, Çanakkale İl Özel İdaresi MAKS Yetkilisi Nihat Ayyıldız tarafından Bakanlığımızın 29.11.2021 tarihli Genelgesi (Metruk Yapı Bildirim Modülü) hakkında, Çanakkale Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Naile Akın Zümbül tarafından Muhtar Bilgi Sistemi (MUHBİS) hakkında sunum gerçekleştirilerek muhtarlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yapılan bilgilendirmelerin ardından değerlendirmede bulunan Vali İlhami Aktaş, muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayırlı olsun temennisinde bulunup çalışmalarında başarılar diledi. Ardından merkez ilçe mahalle ve köy muhtarlarının talep ve görüşlerini dinleyen Vali İlhami Aktaş, muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.