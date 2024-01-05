Yalova Valisi Hülya Kaya, “Altınovalılar çok şanslı hem sanayi hem turizm hem de tarımın gerçekten çok iyi yapıldığı çok güzel bir noktasınız aslında. Osman Gazi Köprüsü ayağının dibinde. İstanbul’a, Bursa’ya ulaşım çok rahat. Çok güzel bir lokasyondasınız” dedi.

Vali Hülya Kaya, ilçede bir dizi programa katıldı. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’ı ziyaret eden Kaya, ardından Başkan Oral, il ve ilçe kurum müdürleriyle Altınova’ya bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Daha sonra Altınova Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların taleplerini dinleyen Kaya, “Altınova çok güzel bir yer. Çok güzel çalışmalar olmuş. Sizlerin katkılarıyla daha da güzelleşecek inşallah. Dolayısıyla söz sizde” diyerek vatandaşları dinledi.

Yalova Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dündar, 30 Kasımda ilçede yaşanan su baskınına değindi. 15 işletmede ciddi maddi hasarlar oluştuğunu dile getiren Dündar, sadece seraların değil kivi bahçelerinin de sular altında kaldığını ifade etti.

Program sonunda konuşan Vali Hülya Kaya, şunları kaydetti: “Gönül ister ki her birinizin sorununu anında çözelim. Bazı sorunların çözümü zaman alacak. Burada konuştuğumuz konuların hepsini yazdık, kayıt altına aldık. Özellikle dere ıslahıyla ilgili, bekar evleriyle ilgili, kanalizasyonla ilgili, çocuklarımızın okullaşması ve yeni okul yapılmasıyla ilgili süreçleri biz inşallah takip edeceğiz. En kısa zaman diyemiyorum çünkü bu dere ıslahıyla ilgili kamulaştırma maliyetleri karşımıza çıkıyor. DSİ ile biz bir toplantı gerçekleştirdik. Başkanımızla da şimdi görüştük. En kısa zamanda biz bunu bakanlık düzeyinde görüşmelerle çözmeye çalışacağız, inşallah çözeriz. Çünkü o ciddi bir sıkıntı. Yeni planlanan okullarımız da var. Merkezdeki mevcut kapasiteyi daha da artıracağız.”

Altınova’nın hızla büyüyen bir ilçe olduğuna vurgu yapan Kaya, “İlçe, nüfusu her geçen gün artıyor ama şunu söyleyeyim. Altınovalılar çok şanslı hem sanayi, hem turizm hem de tarımın gerçekten çok iyi yapıldığı çok güzel bir noktasınız aslında. Osman Gazi Köprüsü ayağının dibinde. İstanbul’a, Bursa’ya ulaşım çok rahat. O açıdan mutlu bir ilçe olmalı burası. Bu söylediğiniz sorunlar çözülmeyecek şeyler değil, çözülecek şeyler. Buradaki değer hem sanayinin olması, iş merkezlerinin ortasındasınız. Bir yandan tarım var, bir yandan turizm var. Bu potansiyeli iyi değerlendirmek lazım. Kaymakamımız, belediye başkanımız, buradaki kurum amirlerimiz hepsi burada elinden gelen gayreti gösteriyor. Daha iyiyi hedefliyoruz. İnşallah bir dahaki toplantımıza kadar sıkıntıları çözmüş olur. Onların müjdeleriyle gelmiş oluruz sizeler” diye konuştu.