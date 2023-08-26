Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Altınova ilçesine giderek Çabankale ve Civetot (Kibatos) Kalesi su altı kazı çalışmalarını inceledi.

Çiçeği burnunda Yalova Valisi Kaya, Altınova ilçesinde bir dizi incelemede bulundu. Kenti tanımak adına çalışmalara başlayan Kaya, ilçede ilk olarak Civetot (Kibatos) Kalesi su altı kazı çalışmalarında elde edilen materyallerin yer aldığı kazı evini ziyaret etti. Vali Kaya, burada Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sualtı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Gündüz’den bilgi aldı.

Kaya, daha sonra Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti. Burada Türkiye’de ilk olan kivi sucuğu ve yöresel ürünleri tadına bakan Kaya, kadınlara çalışmaları nedeniyle tebrik etti.

Ardından tarihi Deniz Feneri’nde incelemede bulunana Kaya, Çabankale kazı alanında Çobankale Kazı Başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkin’den bilgi aldı. Daha sonra Çobankale Kazı Evini ziyaret eden Kaya, burada tarihin bilinen ilk hashtag sembolünün yer aldığı seramiğini de görme fırsatı buldu.

Arından bir açıklamada bulunan Vali Kaya, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’ın ciddi destek verdiği bu çalışmalardan dolayı kutladı. Kaya, Altınova ilçesinde Hersek Lagünü’nün de önemli bir değer olduğunu söyledi. Tarihi iki deniz fenerinin yan yana bulunduğu tek yer olan Hersek burnundaki müze çalışmalarını da incelediklerini söyleyen Kaya, “Bugün gezdiğimiz hem deniz fenerindeki yapılmış olan çalışmalar, hem de buradaki kaledeki yapılış olan çalışmalarda Altınova Belediye Başkanımızın çok ciddi destekleri var. Bugün ayrıca kadın kooperatifimizin ürettiği ürünleri de yerinde görmüş olduk. Son derece mutlu oldum, bir kadın olarak gurur duydum. İnanılmaz şeyler ortaya çıkarmışlar. Biz de bu çalışmaları bundan sonraki süreçte destekleyeceğiz” dedi.

Vali Kaya’ya ziyaretinde, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin de eşlik etti.