Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya büyük depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları mezarı başında andı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya büyük depremlerin ardından hayatını kaybeden vatandaşları mezarı başında duayla andı. Vali Kızılkaya, “Milletimizin başına bir daha böyle büyük felaketler gelmesin inşallah. Bu acıyı bize Rabbim bir daha yaşatmasın. Çok zor günlerden geçiyoruz biz yaraları sarmaya çalışıyoruz ama milletimizin içine oturan bu eksikliği kapatamayız Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.