Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, büyük deprem felaketinden kurtularak kente yerleşen depremzede çiftin nikâh şahidi oldu.

Vali Kızılkaya, depremin yaşandığı ilk günlerde Adıyaman’da enkazdan kurtarılarak Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi edildiği sırada ziyaret ettiği İsmihan teyzenin kızı İlayda ve Yahya’nın mutluluklarına şahitlik etti. Kıyılan nikâhın ardından çifte aile cüzdanını vererek tebrik eden Vali Kızılkaya, “Çiftimize bir ömür boyu ve tabii ki sonrasında da dünya ve ahiret saadeti temenni ediyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Tabii çok zor süreçler yaşadık. Hamdolsun yaralarımızı yine kenetlenerek, omuz omuza ve el ele vererek sarıyoruz, saracağız. Elbette hayat devam ediyor. İnanıyorum ki tüm güzellikler ve mutluluklar onlarla olsun. Gençler bu ülkenin yarınları olarak daha aydınlık yarınlara yürüsünler” ifadelerini kullandı.