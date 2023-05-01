Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan’da kurulan çarşıda faaliyete başlayan esnaflar ile buluştu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Vali Kızılkaya, yapımı Tekirdağ Valiliği tarafından üstlenilen çarşının tamamlanan ilk bölümünde faaliyete başlayan esnafı ziyaret etti. Vali Kızılkaya ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “İnen kepenkler dayanışmayla yeniden kalkıyor. Çarşıdaki ilk esnaflarımız olan Sevgi Kuaför ve Elbistan Elektronik’ i ziyaret ettik hayırlı işler diledik” dedi.