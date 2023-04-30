Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistanlı şehidi şahadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla andı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Vali Kızılkaya, Kars’ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul’u mezarı başında andı. Vali Kızılkaya ziyareti sonrası, “2017 yılında şehit olan kahramanımız Hüseyin Emre Kul’u şahadetinin seneidevriyesinde mezarı başında dualarla andık. Rabbim, mekânını cennet eylesin. Bizleri şehitlerimize layık vazifeler yapmayı nasip etsin” dedi.