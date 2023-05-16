Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, gönüllü gençleri ve sporcuları makamında ağırladı.

Vali Kızılkaya, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllü gençleri ve sporcuları makamında ağırladı. Gençliğin önemine değinen Vali Kızılkaya, tüm emeklerinin gençler için olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin geleceği ve teminatı olan gençlerimizle bütünleşmemiz ve onlarla aynı coşkuyu paylaşarak, geleceğe daha umutla bakmamızı da sağlamaktadır" dedi.

Öte yandan gençlere Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir eşlik etti.