Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan’da görev muhtarla buluştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Vali Kızılkaya, bölgede görev yapan muhtarlar ile buluşarak ilçenin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Kızılkaya buluşma esnasında yaptığı konuşmada, “Bugün sizin karşılaştığınız sıkıntılarınızı dinlemek ve çözümü için istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinize bu güne kadar yaptığınız güzel çalışmalar için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.