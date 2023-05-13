Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Osmanlı’nın ilk mescidi Kuyulu Mescit’te devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Kuyulu Mescit’te devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Kızılkaya yetkililerden bilgi aldı. Konuşmasında Söğüt’ün ata toprağı olduğuna değinen Vali Kızılkaya, “Ecdadımızın mirası, Osmanlı’nın ilk mescidi Kuyulu Mescit’te aslına özgü bir şekilde yürütülen restorasyon çalışmaları devam ediyor. Osmanlı’nın kuruluşuna tanıklık eden Söğüt’te eserlerimize sahip çıkıyor, tarihin ruhunu yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Kızılkaya’ya incelemesi boyunca Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve ekibi eşlik etti.