Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, sene-i devriyesinde şehit ailesini yalnız bırakmadı.

Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Diyarbakır’da 1997 yılında şehit olan Astsubay Cengiz Ünlü’nün ailesini, şehidin sene-i devriyesinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Kızılkaya, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve hatırlarını sordu. Ayrıca, şehidin emanetine sahip çıkmak ve onun anısını yaşatmak için gereken her türlü desteği sunma konusundaki kararlılığını ifade etti. Vali Kızılkaya, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Vatan uğruna toprağa düşen tüm şühedamıza Allah’tan rahmet dilerim" diyerek şehitlere olan saygısını ve minnettarlığını dile getirdi.