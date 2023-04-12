Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Elbistan’da yapımı tamamlanan konteynır kentte vatandaşlar ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya bölgede tapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan konteyner kente yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti. Vatandaşlar ile bir süre vakit geçirerek istek ve taleplerini dinleyen Vali Kızılkaya iftar için depremzede bir ailenin sofrasına misafir oldu. Ailenin çocuklarına hediyelerini veren Vali Kızılkaya, “Bölüm bölüm tamamlanan konteyner kentimize aciliyet durumlarından başlanarak ilk vatandaşlarımız yerleşmeye başladı. Geçici yaşam alanlarına taşınırken tableti olmadığını öğrendiğimiz Beyzanur ve Hatice yavrumuzun isteklerini yerine getirdik. Gülüşleri dünyaya bedel” ifadelerini kullandı.