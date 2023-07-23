Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, depremde bölgede koordinatör vali olarak görev yapan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yaşanan deprem sonrası Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilmişti. Bölgeden dönen Vali Kızılkaya Bilecik’te çalışmalarına kaldığı yerden devam ederken, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin kendisini makamında ziyaret etti. Vali Kızılkaya, "Elbistan’dan ziyaretimize gelen dostlarımız yüzümüze gülümseme, yüreğimize sevinç verdi. Asrın felaketinde Elbistan’ı ayağa kaldırırken gece gündüz demeden omuz omuza çalıştığımız Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin’i Bilecik’te misafir ettik. Hoş geldi, sefa getirdi" dedi.