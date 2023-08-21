Bilecik Valisi olarak atanan Şefik Aygöl, şehit ailelerini ziyaret etti ve dualarını aldı.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Valiler Kararnahmesi ile ilecik Valiliğine atanan Şefik Aygöl, 1995 yılında Diyarbakır’da şehit düşen Fedai Efe’nin ailesine ziyaretini gerçekleştirdi. Ardından 1976 yılında İstanbul’da şehit düşen Hasan Bayır’ın ailesini ziyaret eden Vali Aygöl, Son olarak 1999 yılında Gölcük depreminde şehit düşen Ramazan Çiftçi’nin ailesine ziyaretini gerçekleştirdi. Aileler ile görüşerek acılarını paylaşan Vali Şefik Aygöl şehit ailelerini yalnız bırakmayacağını belirtti. Şehit aileleri ile sohbet edip onların isteklerini, ihtiyaçlarını dinleyen Vali Aygöl, “Rabbim, bizi şehitlerimizin emanetlerine mahcup etmesin inşallah. Dualarını almak, gönüllerine ulaşmak en istediğimiz şeydir. Ailelerimizin duaları ile hep birlikte olacağız inşallah’’ sözlerinde bulundu.