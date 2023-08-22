Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AFAD Başkanlığından Edirne Valiliğine atanan Yunus Sezer, görevine başladı. Vali Yunus Sezer, Edirne şehrinin mücevheri olarak görülen Selimiye Camisi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Selimiye Camii’nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde gören Vali Sezer, çalışmalarla ilgili Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç’tan bilgi aldı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda da incelemelerde bulunan Valisi Sezer, burada Kapıkule Mülki İdare Amiri Vali Yrd. Samet Öztürk ile Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık’tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Mülki İdare Amirliğindeki brifingin ardından gümrük sahasında incelemelerinde bulunduktan sonra çıkış yapan vatandaşlarla da sohbet ederek hayırlı yolculuklar diledi.

“Çiçek göndermeyin, depremden etkilenen bölgelere yardım edin”

Valilik sosyal medya hesaplarından; yeni valinin göreve başlaması sebebiyle hayırlı olsun amacıyla çiçek göndermek isteyenlerin, deprem bölgesine yardımda bulunması tavsiyesinde bulunuldu. Sosyal medya hesabından, “Değerli Edirneliler, Valimiz Yunus Sezer bugün itibariyle Edirne Valisi olarak göreve başlamıştır. Bu vesileyle kutlama için çiçek gönderilmemesi, yerine depremlerde zarar gören vatandaşlarımız için AFAD’a bağışta bulunulmasını sizlerden istirham ediyoruz” ifadelerine yer verildi.