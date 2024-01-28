Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda,vatandaşları kuvvetli fırtınaya karşı önlem alması konusunda uyardı.

Açıklamada, "Kıymetli Hemşehrilerim Marmara Denizi'nde Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden fırtına (6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/saat) esmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 29.01.2024 03:00 31.01.2024 18:00" dedi.

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