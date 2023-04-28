Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, 6 Şubattan bu yana deprem bölgelerine gönderilen yardımlarla ilgili açıklama yaptı.

Vali Vekili Corav, yaptığı açıklamada deprem bölgesine gönderilen yardımların hala devam ettiğini belirterek tüm süreçlerde desteğini esirgemeyen Bilecik halkına teşekkür etti. Vekil Corav açıklamasında, “Bu güne kadar bölgeye Bilecik’ten; 1929 destek personeli, 69 iş makinesi, 295 araç, 239yardım tırı, 10 kamyon, 945 ton odun, 41 bin 733 battaniye, 27 bin 711 koli kıyafet, 1 milyon 419 bin 499 su, 594 tüp, 35 seyyar duş, 407 çadır, 1 milyon 128 bin 341 gıda, 104 bin 68 temizlik ürünü, 2 bin 508 ısıtıcı, 19 jeneratör ve 66 konteynır gönderdik. Hayat normale dönene kadar da yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz” dedi.