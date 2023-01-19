İnegöl Belediyesi, Karalar Mahallesinde 5 sokakta 3 bin m2 parke taş kaplaması için çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “Allah nasip ederse dönem sonuna kadar bu eksiklerin tamamını ortadan kaldırabilmek adına gayretimizi ortaya koyacağız” dedi.

Bir yandan merkezde şehri geleceğe taşıyacak projeler üretirken bir yandan da kırsal bölgelerde merkezin konforunu yaşatacak adımları atan İnegöl Belediyesi, altyapısı tamamlanan kırsal mahallelerde yol kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Mevsim şartlarının da elverdiği ölçüde ara vermeden devam eden parke taş kaplama çalışmaları kapsamında son olarak Karalar Mahallesinde 5 sokakta parke taş kaplama çalışması başlatıldı.

VALİLİK, BÜYÜKŞEHİR, İNEGÖL BELEDİYESİ EL BİRLİĞİ İLE ÇALIŞIYOR

Toplamda 3 bin m2 parke taş kaplaması yapılacak Karalar Mahallesinde devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi. Burada inceleme sırasında bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Karalar kırsal mahallemizde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere bir aradayız. Şehrimizin dört bir tarafında yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Bu yıl mevsimsel anlamda hava şartlarının da müsaitliğinden kaynaklı olarak kışın da bir takım kaplama ve parke taş döşeme çalışmalarını devam ettiriyoruz, inşaat çalışmalarımıza devam edebiliyoruz. Kırsal mahallelerimizde Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla, İnegöl Belediyesi olarak bizim de işçiliğini üstlendiğimiz parke taş kaplamaları yapıyoruz. Valilik iş birliğinde; Bayramşah, Olukman, Şipali, Mezit, Sulhiye, Güney Kestane, Tüfekçikonak, Çitli, Tuzla ve Ortaköy mahallelerimizde parke taş kaplaması yapıldı. Bugün de Büyükşehir Belediyemizin parke taşlarını karşıladığı, işçiliğini yine İnegöl Belediyemizin yaptığı Karalar Mahallesi uygulamasını yerinde inceliyoruz” dedi.

“EKSİKLERİN TAMAMINI ORTADAN KALDIRABİLMEK ADINA GAYRETİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ”

Karalar Mahallesinde 5 ayrı sokakta 3 bin m2 parke taş uygulaması gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Taban, “Bu alanlarda öncesinde altyapı çalışmaları tamamlandı. Ben bu vesileyle şehrimize katkı sunan Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz yerel yönetimler olarak vatandaşımızın ihtiyacı olan her konuyu çözmek adına çalışmalar ortaya koyuyoruz. Allah nasip ederse dönem sonuna kadar bu eksiklerin tamamını ortadan kaldırabilmek adına gayretimizi ortaya koyacağız. Yapılan çalışmanın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.