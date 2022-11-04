Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Pazar günü Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacak.

Bursa'da Pazar günü gerçekleştirilecek olan 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı dolayısıyla Pazar günü Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacak.

Haberi Bursa Valiliği, "2022 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri 06 Kasım 2022 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır" paylaşımıyla duyurdu.